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Рецепт курки в кисло-солодкому соусі від шеф-кухаря
- Ретельно натріть шматочки курятини сіллю та перцем, змастіть кукурудзяним крохмалем.
- Вибийте яйця в мисочку та розмішайте до однорідної консистенції. Змочіть у яєчній масі курятину.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній курятину до хрумкої скоринки.
- Перекладіть курятину на шар паперового рушника, щоб позбутись зайвого жиру.
- У великій сковороді розігрійте олію та обсмажити на ній часник до появи аромату.
- Додайте до часнику болгарський перець нарізаний невеликими кубиками, яблучний оцет, соєвий соус, кетчуп і цукор. Доведіть соус до кипіння та коли він загусне введіть в нього курятину.
- Ретельно перемішайте м'ясо з соусом, перекладіть на тарілку та прикрасьте дрібно нарізаною зеленою цибулькою та посипте кунжутним насінням. Смачного!
Найкраще подавати курятину в кисло-солодкому соусі разом із відвареним білим рисом.