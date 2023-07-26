Думаю не нужно объяснять, чего он так называется. Ведь рецепт на столько легок и вкусен, что можно язык проглотить, а не только выйти замуж.
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Мясо можно брать из другой части курятины, не только филе, но тогда готовьте его подольше. Подавайте блюдо с отварной картошечкой, макаронами или любимой кашей. Также подойдут овощные рагу и салаты.
Рецепт курицы "Выходи за меня"
- Время: 1 час
- Порции: 2
Приготовление:
- Куриное филе зачищаем, отделяем филе и обжариваем на среднем огне с каждой стороны по 8 минут.
- Снимаем филе и не моя сковороду обжариваем мелко бревенчатый чеснок и нарезанные томаты. Можно брать и свежие, но у вяленых более насыщенный вкус.
- Обжариваем буквально минутку. Заливаем бульон, кладем курицу, заливаем сливками и посыпаем пармезаном.
- Немножко солим и перчим. От закипания ставим таймер на пять минут. За две минуты до конца добавляем базилик (если есть, шпинат).
- По желанию можно добавить острый перец. Блюдо готово.
Приятного аппетита!