Действует лучше любовного зелья: рецепт курицы "Выходи за меня"

Чтобы вкусно приготовить курочку нужно не только запастись проверенным рецептом, но и приложить немного любви. Этот рецепт даст вам гарантированный результат, ведь не зря его окрестили "Выходи за меня".

Думаю не нужно объяснять, чего он так называется. Ведь рецепт на столько легок и вкусен, что можно язык проглотить, а не только выйти замуж.

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Мясо можно брать из другой части курятины, не только филе, но тогда готовьте его подольше. Подавайте блюдо с отварной картошечкой, макаронами или любимой кашей. Также подойдут овощные рагу и салаты.

Рецепт курицы "Выходи за меня"

Время: 1 час

1 час Порции: 2

– 2 куриных филе;– 150 граммов жирных сливок;– 3 зубчика чеснока;– 5 штук вяленых томатов;– 150 граммов воды или бульона;– 50 граммов пармезана;– базилик;– чабрец;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Куриное филе зачищаем, отделяем филе и обжариваем на среднем огне с каждой стороны по 8 минут.

Снимаем филе и не моя сковороду обжариваем мелко бревенчатый чеснок и нарезанные томаты. Можно брать и свежие, но у вяленых более насыщенный вкус.

Обжариваем буквально минутку. Заливаем бульон, кладем курицу, заливаем сливками и посыпаем пармезаном.

Немножко солим и перчим. От закипания ставим таймер на пять минут. За две минуты до конца добавляем базилик (если есть, шпинат).

По желанию можно добавить острый перец. Блюдо готово.

Приятного аппетита!

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