Мы подготовили для вас рецепт курицы, запеченной в вине с мандаринами, которую вы можете приготовить к празднику. Запишите себе рецепт.

Нежное куриное мясо с золотой хрустящей корочкой, запеченное в вине с мандаринами понравится всем. Благодаря правильно приготовленному ароматному маринаду с чесноком, медом и специями каждый кусочек тает во рту.

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Запеченная курица в вине с мандаринами

Ингредиенты:

– 4 куриных бедра;

– 8 мандаринов;

– 200 граммов меда;

– 150 граммов вина (Совиньон Блан);

– 4 зубчика чеснока;

– 2 веточки розмарина;

– щепотка мускатного ореха;

– оливковое масло;

– соль;

– перец.

Порции: 4