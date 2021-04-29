Как приготовить запеченную курицу в вине с мандаринами: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт курицы, запеченной в вине с мандаринами, которую вы можете приготовить к празднику. Запишите себе рецепт.
Источник:Наша Ряба
Нежное куриное мясо с золотой хрустящей корочкой, запеченное в вине с мандаринами понравится всем. Благодаря правильно приготовленному ароматному маринаду с чесноком, медом и специями каждый кусочек тает во рту.
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Запеченная курица в вине с мандаринами
Порции: 4
- Очистите мандарины, нарежьте ломтиками, несколько целых оставьте для запекания. Цедру натрите на мелкой терке.
- Мясо тщательно помойте, просушите.
- Чеснок очистите, перетрите с солью и розмарином, выложите в миску. Далее – добавьте цедру, мандарины, мед, вино, мускатный орех, оливковое масло, куриное мясо. Оставьте в холодильнике на 4-5 часов.
- Форму выстелите пергаментом, выложите мясо, добавьте веточки розмарина, несколько зубчиков чеснока, мандарины.
- Разогрейте духовку до температуры 165 градусов, отправьте запекаться в течение 45-55 минут.
- Достаньте из духовки, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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