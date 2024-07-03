Бюджетное и сытное блюдо: как запечь курицу на бутылке

3 июля 2024, 17:41
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Fajne gotowanie

Курица, приготовленная на бутылке, необычное блюдо, которое выделяется не только вкусом, но и видом. Этот традиционный способ приготовления курицы предполагает использование бутылки с водой в качестве подставки.

Благодаря такому запеканию курица получается сочной, ароматной и очень нежной. Рецепт прост в исполнении, поэтому приготовить его смогут даже начинающие кулинары.

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Рецепт курицы на бутылке

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Просто и очень аппетитно / Фото Unsplash

Ингредиенты:
– 1 целая курица;
– 2 зубчика чеснока (10 грамм);
– специи: соль, приправа для курицы по вкусу.

Приготовление:

  1. Стеклянную бутылку тщательно вымойте и отложите для высыхания. Затем залейте водой на 1/3, добавьте измельченный чеснок и половину упаковки приправы для курицы.
  2. Курицу почистите, удалите лишний жир, посыпьте солью и приправьте для курицы снаружи и внутри.
  3. Поместите курицу в заранее подготовленную бутылку с водой и специями. Поставьте бутылку с курицей вертикально в форму для запекания.
  4. Запекайте курицу в разогретой до 200 градусов духовке примерно 60 минут.
  5. Достаньте запеченную курицу из духовки и оставьте на несколько минут, затем уберите бутылку. Разделите на порции и подавайте с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська