Бюджетное и сытное блюдо: как запечь курицу на бутылке
3 июля 2024, 17:41Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Курица, приготовленная на бутылке, необычное блюдо, которое выделяется не только вкусом, но и видом. Этот традиционный способ приготовления курицы предполагает использование бутылки с водой в качестве подставки.
Благодаря такому запеканию курица получается сочной, ароматной и очень нежной. Рецепт прост в исполнении, поэтому приготовить его смогут даже начинающие кулинары.
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Рецепт курицы на бутылке
- Время: 1 час
- Порций: 6
Просто и очень аппетитно / Фото UnsplashИнгредиенты:
– 1 целая курица;
– 2 зубчика чеснока (10 грамм);
– специи: соль, приправа для курицы по вкусу.
Приготовление:
- Стеклянную бутылку тщательно вымойте и отложите для высыхания. Затем залейте водой на 1/3, добавьте измельченный чеснок и половину упаковки приправы для курицы.
- Курицу почистите, удалите лишний жир, посыпьте солью и приправьте для курицы снаружи и внутри.
- Поместите курицу в заранее подготовленную бутылку с водой и специями. Поставьте бутылку с курицей вертикально в форму для запекания.
- Запекайте курицу в разогретой до 200 градусов духовке примерно 60 минут.
- Достаньте запеченную курицу из духовки и оставьте на несколько минут, затем уберите бутылку. Разделите на порции и подавайте с любимым гарниром.
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