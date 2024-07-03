Благодаря такому запеканию курица получается сочной, ароматной и очень нежной. Рецепт прост в исполнении, поэтому приготовить его смогут даже начинающие кулинары.

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Рецепт курицы на бутылке

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Как приготовить курицу на бутылке

Просто и очень аппетитно / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Стеклянную бутылку тщательно вымойте и отложите для высыхания. Затем залейте водой на 1/3, добавьте измельченный чеснок и половину упаковки приправы для курицы.
  2. Курицу почистите, удалите лишний жир, посыпьте солью и приправьте для курицы снаружи и внутри.
  3. Поместите курицу в заранее подготовленную бутылку с водой и специями. Поставьте бутылку с курицей вертикально в форму для запекания.
  4. Запекайте курицу в разогретой до 200 градусов духовке примерно 60 минут.
  5. Достаньте запеченную курицу из духовки и оставьте на несколько минут, затем уберите бутылку. Разделите на порции и подавайте с любимым гарниром.

Приятного аппетита!