Завдяки такому запіканню курка виходить соковитою, ароматною і надзвичайно ніжною. Рецепт простий у виконанні, тому приготувати його зможуть навіть кулінари-початківці.

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Рецепт курки на пляшці

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Як приготувати курку на бутилці

Просто і дуже апетитно / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Скляну пляшку ретельно вимийте і відкладіть для висихання. Потім залийте водою на 1/3, додайте подрібнений часник і половину упаковки приправи для курки.
  2. Курку почистьте, видаліть зайвий жир, посипте сіллю і приправте для курки зовні та всередині.
  3. Помістіть курку в заздалегідь підготовлену пляшку з водою і спеціями. Поставте пляшку з куркою вертикально у форму для запікання.
  4. Запікайте курку в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 60 хвилин.
  5. Дістаньте запечену курку з духовки та залиште на кілька хвилин, потім заберіть пляшку. Розділіть на порції та подавайте з улюбленим гарніром.

Смачного!