Куриная грудка под лимонным соусом берблан - прекрасное блюдо на ужин. Для приготовления нежного сочного куриного мяса - сначала готовят маринад с ароматными травами, а затем обжаривают на сковороде с овощами - шпинатом и помидорами.
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Изысканный французский соус готовят с добавлением сливочного масла, луком (шалот) и белого сухого или розового вина.
Как приготовить куриную грудку под лимонным соусом берблан
- Куриную грудку тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте ломтиками.
- Для приготовления маринада смешайте масло с перцем, добавьте соль, веточку эстрагона, выложите курочку.
- Горошек промойте, отварите в кастрюле с кипятком. Достаньте, окуните в холодную воду для охлаждения для сохранения яркого цвета.
- Лук очистите, измельчите ножом. На маленьком огне со сливочным маслом, припустите до мягкого вкуса (не жарить). Далее - добавьте сливки, бульон (или кипяток), горошек, тушите в течение двух минут. Измельчите в блендере до состояния пюре, переложите в миску, добавьте соль и перец.
- Для приготовления соуса масло нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю, влейте вино, добавьте лимонный сок, доведите до кипения. Выпаривайте жидкость пока на дне не останется одна столовая ложка густой жидкости.
- Уменьшите огонь до минимума, добавьте воду, сливочное масло, перемешайте до однородной консистенции. Снимите с огня, добавьте соль, перец, эстрагон по вкусу.
- На хорошо разогретую сковороду влейте масло, обжарьте замаринованную курицу с двух сторон до румяного цвета. Готовьте на маленьком огне под закрытой крышкой в течение 25 минут до готовности. За две минуты добавьте мытый шпинат, томаты черри, еще готовьте несколько минут.
- На тарелку выложите пюре из горошка, добавьте мясо, шпинат и томаты черри и соус. Приятного аппетита!