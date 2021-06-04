Куриная грудка под лимонным соусом берблан - прекрасное блюдо на ужин. Для приготовления нежного сочного куриного мяса - сначала готовят маринад с ароматными травами, а затем обжаривают на сковороде с овощами - шпинатом и помидорами.

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Изысканный французский соус готовят с добавлением сливочного масла, луком (шалот) и белого сухого или розового вина.

Как приготовить куриную грудку под лимонным соусом берблан

Ингредиенты:

- 2 шт. куриной грудки;

- 80 граммов томатов черри;

- 60 граммов шпината;

- 200 граммов горошка;

- 50 граммов лука;

- 50 граммов сливок 33%;

- вода;

- растительное масло

- 300 граммов бульона;

- веточка эстрагона;

- перец;

- соль.

Ингредиенты для соуса:

- 200 граммов сливочного масла 82%;

- 10 миллилитров лимонного сока

- 60 миллилитров белого сухого вина;

- 1 лук-шалот;

- 2 столовые ложки воды;

- 5 шт. перца (горошек)

- веточка эстрагона

- 1/2 чайной ложки соли.

Куриную грудку тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте ломтиками. Для приготовления маринада смешайте масло с перцем, добавьте соль, веточку эстрагона, выложите курочку.

Горошек промойте, отварите в кастрюле с кипятком. Достаньте, окуните в холодную воду для охлаждения для сохранения яркого цвета.

Лук очистите, измельчите ножом. На маленьком огне со сливочным маслом, припустите до мягкого вкуса (не жарить). Далее - добавьте сливки, бульон (или кипяток), горошек, тушите в течение двух минут. Измельчите в блендере до состояния пюре, переложите в миску, добавьте соль и перец.

Для приготовления соуса масло нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю, влейте вино, добавьте лимонный сок, доведите до кипения. Выпаривайте жидкость пока на дне не останется одна столовая ложка густой жидкости. Уменьшите огонь до минимума, добавьте воду, сливочное масло, перемешайте до однородной консистенции. Снимите с огня, добавьте соль, перец, эстрагон по вкусу.

На хорошо разогретую сковороду влейте масло, обжарьте замаринованную курицу с двух сторон до румяного цвета. Готовьте на маленьком огне под закрытой крышкой в ​​течение 25 минут до готовности. За две минуты добавьте мытый шпинат, томаты черри, еще готовьте несколько минут.