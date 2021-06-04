Куряча грудка під соусом – чудова страва на вечерю. Для приготування ніжного соковитої курятини – спочатку готують маринад з ароматними травами, а потім обсмажують на пательні з овочами – шпинатом і томатами.

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Вишуканий французький соус берблан готують з додаванням вершкового масла, цибулі (шалот), білого сухого або рожевого вина.

Як приготувати курячу грудку під лимонним соусом берблан

Інгредієнти:

– 2 шт. курячої грудки;

– 80 грамів томатів чері;

– 60 грамів шпинату;

– 200 грамів горошку;

– 50 грамів цибулі;

– 50 грамів вершків 33%;

– вода;

– рослинна олія;

– 300 грамів бульйону;

– гілочка естрагону;

– перець;

– сіль.

Інгредієнти для соусу:

– 200 грамів вершкового масла 82%;

– 10 мілілітрів лимонного соку;

– 60 мілілітрів білого сухого вина;

– 1 цибуля шалот;

– 2 столові ложки води;

– 5 шт. перцю (горошок);

– гілочка естрагону

– 1/2 чайної ложки солі.

Курячу грудку ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте скибочками. Для приготування маринаду змішайте олію з перцем, додайте сіль, гілочку естрагону, занурте м'ясо.

Філе курятина/ Фото Pexels

3. Горошок промийте, відваріть у каструлі з окропом. Дістаньте, занурте у холодну воду для охолодження для збереження яскравого кольору.

Горошок/ Фото Pexels

Цибулю почистіть, подрібніть ножем. На маленькому вогні з вершковим маслом, припустіть до м’якого смаку (не смажити). Далі – додайте вершки, бульйон (або окріп), горошок, тушкуйте протягом двох хвилин. Подрібніть у блендері до стану пюре, перекладіть у миску, додайте сіль та перець.

Подрібнена цибуля/ Фото Pexels

Для приготування соусу масло наріжте кубиками, викладіть у каструлю, вилийте вино, додайте лимонний сік, доведіть до кипіння. Випарюйте рідину допоки на дні не залишиться одна столова ложка густої рідини. Зменште вогонь до мінімуму, додайте воду, вершкове масло, перемішайте до однорідної консистенції. Зніміть з вогню, додайте сіль, перець, естрагон до смаку.

Шпинат/ Фото Unsplash

На добре розігріту пательню влийте олію, обсмажте замариновану курку з двох сторін до рум’яного кольору. Готуйте на маленькому вогні під закритою кришкою протягом 25 хвилин до готовності. За дві хвилини додайте митий шпинат, томати чері, ще готуйте кілька хвилин.

Томати чері/ Фото Unsplash