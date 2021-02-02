Когда нет времени, попробуйте приготовить лазанью с курицей и томатным соусом. Это –отличный вариант для тех, кто ценит свое время.

Источник: Наша Ряба

Лазанья – отличная идея для обеда или ужина, которую можно быстро приготовить. Предлагаем простой рецепт лазаньи с куриным филе с добавлением ароматного томатного соуса, которая понравится всем.

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Рецепт лазаньи

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 4 шт. куриного филе (бедра);

– 10 шт. листьев лазаньи;

– 4 помидора;

– 200 граммов сливок 33%;

– 300 граммов сыра;

– 1 литр молока 2,5%;

– 100 граммов сливочного масла 82%;

– 2 столовые ложки муки пшеничной;

– 1 веточка базилика;

– соль, перец

Для приготовления тщательно помойте куриное филе, нарежьте кусочками. Обжарьте на сковороде, добавьте соль, перец, сливки, тушите несколько минут. В кастрюле с кипятком отварите листья лазаньи до готовности. Помойте помидоры, нарежьте полукольцами. Сыр натрите на крупной терке. Для приготовления соуса просейте муку через сито, чтобы не было комочков. На горячую сковороду выложите сливочное масло, добавьте муку, соль, перец, влейте молоко, перемешайте и варите до загустения. В форму для запекания выложите слоями несколько раз – соус, сверху выложите листья лазаньи, куриное филе, помидоры кольцами. Последний слой смажьте соусом, сверху выложите тертый сыр. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов и отправьте запекаться в течение 30 минут. Достаньте из духовки, разрежьте и выложите на тарелку.

Как приготовить соус "Помодоро"

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 4-6 помидоров;

– 1 лук;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 веточка базилика;

– соль.