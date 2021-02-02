Куриная лазанья под соусом Помодоро: простой рецепт
Когда нет времени, попробуйте приготовить лазанью с курицей и томатным соусом. Это –отличный вариант для тех, кто ценит свое время.
Источник: Наша Ряба
Лазанья – отличная идея для обеда или ужина, которую можно быстро приготовить. Предлагаем простой рецепт лазаньи с куриным филе с добавлением ароматного томатного соуса, которая понравится всем.
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Рецепт лазаньи
- Для приготовления тщательно помойте куриное филе, нарежьте кусочками.
- Обжарьте на сковороде, добавьте соль, перец, сливки, тушите несколько минут.
- В кастрюле с кипятком отварите листья лазаньи до готовности.
- Помойте помидоры, нарежьте полукольцами.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Для приготовления соуса просейте муку через сито, чтобы не было комочков. На горячую сковороду выложите сливочное масло, добавьте муку, соль, перец, влейте молоко, перемешайте и варите до загустения.
- В форму для запекания выложите слоями несколько раз – соус, сверху выложите листья лазаньи, куриное филе, помидоры кольцами. Последний слой смажьте соусом, сверху выложите тертый сыр.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов и отправьте запекаться в течение 30 минут.
- Достаньте из духовки, разрежьте и выложите на тарелку.
Как приготовить соус "Помодоро"
- Для приготовления соуса помойте, очистите от кожуры помидоры, нарежьте кубиками.
- Лук, чеснок очистите от шелухи, измельчить ножом.
- Помойте, измельчите ножом базилик.
- На разогретой сковороде на оливковом масле обжарьте лук, чеснок до золотой корочки, выложите помидоры, добавьте соль, измельченный базилик, перемешайте, тушите 30-35 минут до готовности. Снимите с огня.
- Лазанью перед подачей, украсьте базиликом и подавайте с соусом. Приятного аппетита!
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