Коли немає часу, спробуйте приготувати лазанью з куркою і томатним соусом. Це – чудовий варіант для тих, хто цінує свій час.

Джерело: Наша Ряба Лазанья – чудова ідея для обіду або вечері, яку можна швидко приготувати. Пропонуємо простий рецепт лазаньї з курячим філе з додаванням ароматного томатного соусу, яка сподобається усім. Читайте також Сезонні продукти лютого: чим краще харчуватись взимку Рецепт лазаньї Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 4 шт. курячого філе (стегна);

– 10 шт. листків лазаньї;

– 4 помідори;

– 200 грамів вершків 33%;

– 300 грамів сиру;

– 1 літр молока 2,5%;

– 100 грамів вершкового масла 82%;

– 2 столові ложки борошна пшеничного;

– 1 гілочка базиліку;

– сіль, перець Для приготування ретельно помийте куряче філе, подрібніть на часточки. Обсмажте на пательні додайте сіль, перець, вершки, тушкуйте декілька хвилин до готовності. У каструлі з окропом відваріть листки лазаньї до готовності. Помийте помідори, наріжте напівкільцями. Сир натріть на грубій тертці. Для приготування соусу просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. На гарячу пательню викладіть вершкове масло, додайте борошно, сіль, перець, влийте молоко, перемішайте і варіть до загустіння. У форму для запікання викладіть шарами декілька разів – соус, зверху викладіть листки лазаньї, куряче філе, помідори кільцями. Останній шар змастіть соусом, зверху викладіть тертий сир. Розігрійте духовку до температури 180 градусів і відправте запікатись протягом 30 хвилин. Витягніть з духовки, розріжте та викладіть на тарілку. Як приготувати соус "Помодоро" Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 4-6 помідорів;

– 1 цибуля;

– 1 зубчик часнику;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 гілочка базиліку;

– сіль. Для приготування соусу помийте, почистіть від шкірки помідори, наріжте кубиками. Цибулю, часник почистіть від лушпиння, подрібніть ножем. Помийте, подрібніть ножем базилік. На розігрітій пательні на оливковій олії обсмажте цибулю, часник до золотої скоринки, викладіть помідори, додайте сіль, подрібнений базилік, перемішайте, тушкуйте 30-35 хвилин до готовності. Зніміть з вогню. Лазанью перед подачею, задекоруйте базиліком і подавайте з соусом. Смачного!