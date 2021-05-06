Куриные крылышки с хрустящей корочкой понравятся всей вашей семье. Подавайте блюдо с салатами из свежих овощей.
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Как приготовить куриные палочки
- Куриные крылышки тщательно помойте, выложите в миску, добавьте соль, перец, специи, лимонный сок. Оставьте на 5 минут.
- Перетрите в ступке кукурузные хлопья.
- В миске взбейте яйца, перемешайте до однородной консистенции.
- Куриные крылышки обваляйте в муке, в яйце и кукурузных хлопьях.
- Обжарьте на сковороде в течение 5-10 минут с двух сторон на среднем огне.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!