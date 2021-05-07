Мусака – традиційна страва з баклажанів та соусом бешамель на Балканах і Близькому Сході. Також додають кабачки, картоплю або гриби. У Греції готують з м'ясом і томатами.
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Мусака з курятиною та баклажанами
- Помийте моркву, почистіть цибулю, часник, наріжте кубиками. На пательні з олією обсмажте кілька хвилин. Далі – додайте куряче філе, томатну пасту, сіль, перець, прованські трави, перемішайте, обсмажте протягом 5-10 хвилин.
- Баклажани помийте, почистіть, наріжте кільцями.
- Картоплю, помийте, почистіть наріжте кільцями 3 см. На пательню з олією викладіть баклажани, картоплю, додайте, сіль, перець, обсмажте до готовності.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Для приготування соусу бешамель у каструлі розтопіть вершкове масло, додайте борошно, влийте молоко, доведіть до кипіння, додайте яйце, сіль, перець, мускатний горіх, перемішайте до однорідної консистенції.
- У форму для запікання викладіть шарами картоплю, м'ясо з цибулею та часником, баклажани, вилийте соус, зверху – тертий сир.
- Розігрійте духовку до температури 180-200 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
- Дістаньте з духовки, розріжте на порції, викладіть на тарілку. Смачного!