Простое блюдо, которое понравится всем: идеальный рецепт сочного филе с ананасами

7 января 2024, 14:20
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Источник:

olya_pins

Даже обычная курица может превратиться в праздничное и невероятно красивое блюдо. Попробуйте добавить к ней ананасы.

Курица с ананасами – беспроигрышный вариант горячего блюда. Она подойдет и на обычный ужин, и на любой праздник.

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Филе с ананасами

  • Время: 55 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 филе курицы или индейки;
– 1 луковица;
– 150 граммов консервированных ананасов;
– сметана или майонез по вкусу;
– соль и специи для курицы;
– 100 граммов сыра.

Приготовление:

  1. Филе нарежьте стейками и отбейте.
  2. На дно формы выложите лук. Он сделает блюдо более сочным и вкусным, поэтому не игнорируйте этот ингредиент.
  3. Сверху посыпьте мясо солью и приправой для курицы.
  4. Смажьте сметаной или майонезом, посыпьте ананасами и тертым сыром.
  5. Выпекайте при 180 градусах 35 – 40 минут.
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Автор: Ольга Котів