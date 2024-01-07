Простое блюдо, которое понравится всем: идеальный рецепт сочного филе с ананасами

Даже обычная курица может превратиться в праздничное и невероятно красивое блюдо. Попробуйте добавить к ней ананасы.

Курица с ананасами – беспроигрышный вариант горячего блюда. Она подойдет и на обычный ужин, и на любой праздник.

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Филе с ананасами

Время : 55 минут

: 55 минут Порций: 2

– 1 филе курицы или индейки;– 1 луковица;– 150 граммов консервированных ананасов;– сметана или майонез по вкусу;– соль и специи для курицы;– 100 граммов сыра.

Приготовление:

Филе нарежьте стейками и отбейте. На дно формы выложите лук. Он сделает блюдо более сочным и вкусным, поэтому не игнорируйте этот ингредиент. Сверху посыпьте мясо солью и приправой для курицы. Смажьте сметаной или майонезом, посыпьте ананасами и тертым сыром. Выпекайте при 180 градусах 35 – 40 минут.