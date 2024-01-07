Курица с ананасами – беспроигрышный вариант горячего блюда. Она подойдет и на обычный ужин, и на любой праздник.

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Филе с ананасами

  • Время: 55 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Филе нарежьте стейками и отбейте.
  2. На дно формы выложите лук. Он сделает блюдо более сочным и вкусным, поэтому не игнорируйте этот ингредиент.
  3. Сверху посыпьте мясо солью и приправой для курицы.
  4. Смажьте сметаной или майонезом, посыпьте ананасами и тертым сыром.
  5. Выпекайте при 180 градусах 35 – 40 минут.