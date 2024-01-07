Курица с ананасами – беспроигрышный вариант горячего блюда. Она подойдет и на обычный ужин, и на любой праздник.
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Филе с ананасами
- Время: 55 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Филе нарежьте стейками и отбейте.
- На дно формы выложите лук. Он сделает блюдо более сочным и вкусным, поэтому не игнорируйте этот ингредиент.
- Сверху посыпьте мясо солью и приправой для курицы.
- Смажьте сметаной или майонезом, посыпьте ананасами и тертым сыром.
- Выпекайте при 180 градусах 35 – 40 минут.