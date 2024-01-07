Курка з ананасами – безпрограшний варіант гарячої страви. Вона підійде і на звичайну вечерю, і на будь-яке свято.
Варто спробувати Ці продукти є не лише в холодильнику президента: ідея простої вечері від Олени Зеленської
Філе з ананасами
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Філе наріжте стейками та відбийте.
- На дно форми викладіть цибулю. Вона зробить страву соковитішою та смачнішою, тому не ігноруйте цей інгредієнт.
- Зверху м'ясо посипте сіллю та приправою для курки.
- Змастіть сметаною або майонезом, посипте нарізаними ананасами та тертим сиром.
- Випікайте за 180 градусів 35 – 40 хвилин.