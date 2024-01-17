Магия на вашем столе: быстрый рецепт запеченного куриного филе с моцареллой и помидорами
17 января 2024, 18:30Читати новину українською
Источник:Shuba
Куриное филе с моцареллой и помидорами – вкусное и ароматное блюдо, сочетающее нежность мяса и свежесть соуса песто. Оно обязательно понравится вам и вашим родным.
Такая курица является отличным основным блюдом для ужина. Несмотря на свою простоту, оно достаточно изысканное, чтобы подать гостям в честь особого события.
Стоит попробовать Пальчики оближешь: рецепт мегавкусного салата из пекинской капусты
Куриное филе с помидорами и сыром
- Время: 50 минут
- Порций: 2
– 2 куриных филе;
– 1 томат;
– 100 граммов сыра моцарелла;
– 3 столовые ложки соуса песто;
– соль, черный молотый перец, копченая паприка по вкусу;
– 3 столовые ложки подсолнечного масла;
– 3 столовые ложки соевого соуса.
Приготовление:
- Куриное филе надрежьте в трех местах под наклоном, но не до конца. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой.
- Положите мясо в тарелку, полейте соевым соусом, оливковым маслом и маринуйте 30 – 40 минут.
- Каждый надрез смажьте соусом песто. Моцарелла и томат нарежьте кружочками и вставьте в надрезы.
- Выложите филе в форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 – 40 минут до зарумянивания.