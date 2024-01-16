Куриное филе отлично заменит привычную колбасу. С ним салат получится даже лучше.
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Рецепт вкусного салата из пекинской капусты
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Куриное филе натрите солью и специями и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку.
- Тем временем нашинкуйте капусту, а огурцы и перец нарежьте кусочками.
- Смешайте сметану с горчицей, лимонным соком, измельченным укропом и сухим чесноком.
- Когда приготовится филе, порежьте его кусочками и отправьте в миску к овощам.
- Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте.