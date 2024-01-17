Така курка є чудовою основною стравою для вечері. Попри свою простоту, вона є досить вишуканою, щоб подати гостям на честь особливої події.

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Куряче філе з помідорами та сиром

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 курячі філе;

– 1 томат;

– 100 грамів сиру моцарела;

– 3 столові ложки соусу песто;

– сіль, чорний мелений перець, копчена паприка до смаку;

– 3 столові ложки олії;

– 3 столові ложки соєвого соусу.

Приготування:

Куряче філе надріжте в трьох місцях під нахилом, але не до кінця. Посоліть, поперчіть, посипте паприкою. Покладіть м'ясо в тарілку, полийте соєвим соусом, оливковою олією та маринуйте 30 – 40 хвилин. Кожен надріз змастіть соусом песто. Моцарелу і томат наріжте кружальцями та вставте в надрізи. Викладіть філе у форму та запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30 – 40 хвилин до зарум'янення.

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