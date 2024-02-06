Блюдо, которое удается всегда: готовим сочное куриное филе в сливочном соусе
6 февраля 2024, 22:30Читати новину українською
Источник:zhuravlina_cooking
Если куриное филе неправильно приготовить, оно получится сухим. Однако с этим рецептом это вам не грозит.
Сливки идеально подходят к курице. А помидоры черри придадут еще большей сочности.
Стоит попробовать Такого вы еще точно не ели: древний рецепт бурышника – картофельного пирога родом из Гуцульщины
Сочное филе в сливочном соусе
- Время: 35 минут
- Порций: 2
– 2 филе;
– 8 – 9 помидоров черри;
– пучок петрушки или шпината;
– жирные сливки;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка специй к курице;
– подсолнечное или сливочное масло;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка прованских трав.
Приготовление:
- Филе надрежьте сеточкой. Посолите, поперчите и добавьте специи к курице.
- На сковороду добавьте сливочное или растительное масло, обжарьте филе на большом огне с обеих сторон по 2 минуты. После этого отложите его на тарелку.
- На сковороду после филе добавьте натертый чеснок, нарезанные пополам помидоры и зелень.
- Перемешайте, добавьте соль и горячие сливки.
- Выложите сверху филе и под закрытой крышкой доведите его до готовности.