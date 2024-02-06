Вершки ідеально пасують до курки. А помідори чері додадуть ще більшої соковитості.
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Соковите філе у вершковому соусі
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Філе надріжте сіточкою. Посоліть, поперчіть та додайте спеції до курки.
- На пательню додайте вершкове масло або олію, обсмажте філе на великому вогні з обох сторін по 2 хвилини. Після цього відкладіть його на тарілку.
- На пательню після філе додайте натертий часник, нарізані навпіл помідори та зелень.
- Перемішайте, додайте сіль та гарячі вершки.
- Викладіть зверху філе і під закритою кришкою доведіть його до готовності.