Настоящий хит для занятых людей: как вкусно приготовить куриное филе

В современном быстром темпе жизни поиск простых, но вкусных рецептов ужина стал почти необходимостью. Прекрасным примером такого блюда является куриное филе, запеченное в ароматном соусе.

Все, что вам нужно, это несколько минут подготовки, а духовка сделает все остальное. Это блюдо – настоящий хит для занятых людей, которые хотят насладиться здоровой и вкусной пищей, не проводя на кухне много часов.

Интересно Ленивый метод приготовления: рецепт варенья из абрикосов

Курица запеченная в сливочном соусе

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

– 4 куриных филе;– 300 миллилитров сливок 15%;– 100 грамм свежего шпината;– пол банки сушеных помидоров;– 3 зубчика чеснока;– базилик;– соль, перец;– 2 столовые ложки тертого пармезана или другого желтого сыра.

Приготовление:

Филе почистите от пленки, промойте, обсушите, посыпьте солью и перцем. Листья шпината промойте и обсушите, а с сушеных помидоров слейте жидкость. Чеснок пропустите через пресс. Выложите филе в форму для запекания. Сливки смешайте с чесноком, приправьте базиликом, солью и перцем. Залейте ею мясо. Добавьте листья шпината и сушеные помидоры. Посыпьте все пармезаном. Выпекайте примерно 30 минут при 190 градусах.

Это такая вкуснятина: рецепт знаменитоготерияки.