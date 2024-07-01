Настоящий хит для занятых людей: как вкусно приготовить куриное филе

1 июля 2024, 06:40
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Источник:

Beszamel

В современном быстром темпе жизни поиск простых, но вкусных рецептов ужина стал почти необходимостью. Прекрасным примером такого блюда является куриное филе, запеченное в ароматном соусе.

Все, что вам нужно, это несколько минут подготовки, а духовка сделает все остальное. Это блюдо – настоящий хит для занятых людей, которые хотят насладиться здоровой и вкусной пищей, не проводя на кухне много часов.

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Курица запеченная в сливочном соусе

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 куриных филе;
– 300 миллилитров сливок 15%;
– 100 грамм свежего шпината;
– пол банки сушеных помидоров;
– 3 зубчика чеснока;
– базилик;
– соль, перец;
– 2 столовые ложки тертого пармезана или другого желтого сыра.

Приготовление:

  1. Филе почистите от пленки, промойте, обсушите, посыпьте солью и перцем.
  2. Листья шпината промойте и обсушите, а с сушеных помидоров слейте жидкость.
  3. Чеснок пропустите через пресс.
  4. Выложите филе в форму для запекания.
  5. Сливки смешайте с чесноком, приправьте базиликом, солью и перцем.
  6. Залейте ею мясо.
  7. Добавьте листья шпината и сушеные помидоры.
  8. Посыпьте все пармезаном.
  9. Выпекайте примерно 30 минут при 190 градусах.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська