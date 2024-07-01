Все, что вам нужно, это несколько минут подготовки, а духовка сделает все остальное. Это блюдо – настоящий хит для занятых людей, которые хотят насладиться здоровой и вкусной пищей, не проводя на кухне много часов.
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Курица запеченная в сливочном соусе
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Филе почистите от пленки, промойте, обсушите, посыпьте солью и перцем.
- Листья шпината промойте и обсушите, а с сушеных помидоров слейте жидкость.
- Чеснок пропустите через пресс.
- Выложите филе в форму для запекания.
- Сливки смешайте с чесноком, приправьте базиликом, солью и перцем.
- Залейте ею мясо.
- Добавьте листья шпината и сушеные помидоры.
- Посыпьте все пармезаном.
- Выпекайте примерно 30 минут при 190 градусах.