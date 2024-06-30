Это блюдо не требует сложных манипуляций или усилий. Несколько шагов – и вкусный сбалансированный ужин уже на столе.
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Рецепт лосося терияки
Время: до 30 минут
Порций: 2
Приготовление:
- На сковороде разогреваем масло и жарим имбирь, чеснок и измельченный перец чили.
- Добавляем сок и цедру лайма, а также соевый соус.
- Добавляем кленовый сироп и жарим 1 минуту.
- Лосося жарим по 2 минуты с каждой стороны.
- Добавляем его к соусу.
- Варим лапшу и добавляем к ней кунжутное масло, приправы, кориандр и выжатый лайм.
- Подаем лосося на листе лапши.
Приятного аппетита!