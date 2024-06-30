Это блюдо не требует сложных манипуляций или усилий. Несколько шагов – и вкусный сбалансированный ужин уже на столе.

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Рецепт лосося терияки

Время: до 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 филе лосося;

– 4 – 5 столовых ложек соуса терияки;

– цедра и сок 1 лайма;

– 1 маленький перец чили;

– 2 столовые ложки кленового сиропа;

– 1 нарезанный зубчик чеснока;

– 1 мелко нарезанный кусочек имбиря;

– 1 лист яичной лапши;

– пучок измельченного кориандра;

– 1 столовая ложка кунжутного масла.

Приготовление:

На сковороде разогреваем масло и жарим имбирь, чеснок и измельченный перец чили. Добавляем сок и цедру лайма, а также соевый соус. Добавляем кленовый сироп и жарим 1 минуту. Лосося жарим по 2 минуты с каждой стороны. Добавляем его к соусу. Варим лапшу и добавляем к ней кунжутное масло, приправы, кориандр и выжатый лайм. Подаем лосося на листе лапши.

Приятного аппетита!

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