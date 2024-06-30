Это блюдо не требует сложных манипуляций или усилий. Несколько шагов – и вкусный сбалансированный ужин уже на столе.

Интересно Яйца надо варить: идеальный домашний майонез от Эктора – почему он вызвал споры

Рецепт лосося терияки

Время: до 30 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. На сковороде разогреваем масло и жарим имбирь, чеснок и измельченный перец чили.
  2. Добавляем сок и цедру лайма, а также соевый соус.
  3. Добавляем кленовый сироп и жарим 1 минуту.
  4. Лосося жарим по 2 минуты с каждой стороны.
  5. Добавляем его к соусу.
  6. Варим лапшу и добавляем к ней кунжутное масло, приправы, кориандр и выжатый лайм.
  7. Подаем лосося на листе лапши.

Приятного аппетита!