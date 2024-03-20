Шпинат прекрасно дополнит вкус курицы и сделает ее более полезной. А сливки и томаты добавят нежности.
Будет вкусно Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов
Рецепт курицы со шпинатом
- Время: 35 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Филе порежьте и обжарьте до золотистого цвета.
- Тогда на той же сковороде обжарьте помидоры черри и шпинат несколько минут.
- К шпинату добавьте сливки и специи, верните обжаренное куриное филе и тушите еще несколько минут.
- В самом конце добавьте крахмал, разбавленный в холодной воде, прогрейте 2 минуты и подавайте.