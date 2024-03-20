Шпинат прекрасно дополнит вкус курицы и сделает ее более полезной. А сливки и томаты добавят нежности.

Будет вкусно Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Рецепт курицы со шпинатом

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 250 миллилитров сливок;

– 15 черри;

– шпинат, специи по вкусу;

– 0,5 чайной ложки кукурузного крахмала.

Приготовление:

Филе порежьте и обжарьте до золотистого цвета. Тогда на той же сковороде обжарьте помидоры черри и шпинат несколько минут. К шпинату добавьте сливки и специи, верните обжаренное куриное филе и тушите еще несколько минут. В самом конце добавьте крахмал, разбавленный в холодной воде, прогрейте 2 минуты и подавайте.

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