Шпинат прекрасно дополнит вкус курицы и сделает ее более полезной. А сливки и томаты добавят нежности.

Будет вкусно Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Рецепт курицы со шпинатом

  • Время: 35 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Филе порежьте и обжарьте до золотистого цвета.
  2. Тогда на той же сковороде обжарьте помидоры черри и шпинат несколько минут.
  3. К шпинату добавьте сливки и специи, верните обжаренное куриное филе и тушите еще несколько минут.
  4. В самом конце добавьте крахмал, разбавленный в холодной воде, прогрейте 2 минуты и подавайте.