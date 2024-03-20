Шпинат чудово доповнить смак курки та зробить її кориснішою. А вершки та томати додадуть ніжності.
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Рецепт курки зі шпинатом
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Філе поріжте та обсмажте до золотистого кольору.
- Тоді на тій самій пательні обсмажте помідори чері та шпинат декілька хвилин.
- До шпинату додайте вершки та спеції, поверніть обсмажене куряче філе і тушкуйте ще декілька хвилин.
- В самому кінці додайте крохмаль, розбавлений в холодній воді, прогрійте 2 хвилини та подавайте.