Шпинат чудово доповнить смак курки та зробить її кориснішою. А вершки та томати додадуть ніжності.

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Рецепт курки зі шпинатом

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Філе поріжте та обсмажте до золотистого кольору.
  2. Тоді на тій самій пательні обсмажте помідори чері та шпинат декілька хвилин.
  3. До шпинату додайте вершки та спеції, поверніть обсмажене куряче філе і тушкуйте ще декілька хвилин.
  4. В самому кінці додайте крохмаль, розбавлений в холодній воді, прогрійте 2 хвилини та подавайте.