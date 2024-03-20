Такой вкуснятины вы еще не ели: готовим куриное филе в сливочно-шпинатном соусе
20 марта 2024, 19:05Читати новину українською
Источник:food_anuuuta
Бывает, что куриное филе получается суховатым. Советуем воспользоваться этим простым рецептом – блюдо будет просто невероятным.
Шпинат прекрасно дополнит вкус курицы и сделает ее более полезной. А сливки и томаты добавят нежности.
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Рецепт курицы со шпинатом
- Время: 35 минут
- Порций: 2
– 500 граммов куриного филе;
– 250 миллилитров сливок;
– 15 черри;
– шпинат, специи по вкусу;
– 0,5 чайной ложки кукурузного крахмала.
Приготовление:
- Филе порежьте и обжарьте до золотистого цвета.
- Тогда на той же сковороде обжарьте помидоры черри и шпинат несколько минут.
- К шпинату добавьте сливки и специи, верните обжаренное куриное филе и тушите еще несколько минут.
- В самом конце добавьте крахмал, разбавленный в холодной воде, прогрейте 2 минуты и подавайте.