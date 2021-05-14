Изысканное блюдо с курицей, сыром в тесте, задекорированное золотистой карамелью, вы можете подавать в праздники и будни. Мы уверены, что такое блюдо понравится не только вкусом, но и презентацией.

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Курочка в тесте с ананасом

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 150 граммов теста;

– 70 граммов сливочного масла 82%;

– 200 граммов сыра Моцарелла;

– 1 яйцо;

– 40 граммов арахиса;

– 100 граммов ананаса;

– перец;

– 200 граммов сахара,

– 20 граммов уксуса;

– 30 миллилитров воды;

– соль.