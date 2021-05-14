Изысканное блюдо с курицей, сыром в тесте, задекорированное золотистой карамелью, вы можете подавать в праздники и будни. Мы уверены, что такое блюдо понравится не только вкусом, но и презентацией.
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Курочка в тесте с ананасом
- Тесто разделите на три части, смажьте растопленным маслом, выложите в форму.
- Ананас очистите, нарежьте кубиками.
- Сыр натрите на терке.
- В миске взбейте яйцо в пышную пену.
- Филе помойте, нарежьте ломтиками, выложите на тесто, добавьте ананас, посыпьте тертым сыром. Накройте тестом, сформируйте плотный конверт, смажьте яйцом, посыпьте арахисом.
- Разогрейте духовку до температуры 160-170 градусов, отправьте запекаться в течение 40 минут.
- Для приготовления карамели в кастрюле соедините сахар с водой, добавьте уксус, щепотку соли, перемешайте. Разогрейте на сильном огне до золотисто-коричневого цвета. Чтобы проверить карамель на готовность, нужно набрать немного карамели в ложку и капнуть в холодную воду. Если капля "стеклянная", то есть застывшая – карамель готова, а если мягкая – нет.
- Готовый пирог выложите на тарелку, задекорируйте карамелью. На 2 минуты отправьте в морозильную камеру, достаньте и сразу подавайте. Приятного аппетита!