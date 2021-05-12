Фрикасе – блюдо французской кухни. Традиционно готовят с нежным куриным мясом, тушат в сливочном масле и добавляют спаржу, каперсы и грибы.
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Куриное фрикасе с оливками и овощами
Порции: 2
- Помойте овощи. Картофель, морковь отварите в кастрюле с кипятком в течение 10-15 минут. Достаньте и оставьте для охлаждения.
- Очистите лук, нарежьте кубиками.
- Оливки разрежьте пополам.
- Для приготовления соуса лук, оливки выложите в кастрюлю, добавьте масло. На маленьком огне готовьте до мягкости, добавьте вино, тушите до испарения. Далее – добавьте воду, сливки, сыр, доведите смесь до кипения.
- Куриное филе тщательно помойте, смажьте солью и перцем, сформируйте рулет, закрепите края шпажками.
- На разогретую сковороду с маслом выложите филе, обжарьте до румяной корочки. Переложите в кастрюльку с соусом, готовьте на умеренном огне в течение 20 минут.
- Чеснок очистите, натрите на терке.
- Картофель, морковь, лук, спаржу, нарежьте, обжарьте на сковороде. За две минуты до готовности добавьте чеснок, сахар, перемешайте.
- Готовое куриное филе разрежьте пополам, выложите на тарелку, полейте соусом, добавьте овощи. Приятного аппетита!