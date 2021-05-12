Фрикасе – блюдо французской кухни. Традиционно готовят с нежным куриным мясом, тушат в сливочном масле и добавляют спаржу, каперсы и грибы.

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Куриное фрикасе с оливками и овощами

Порции: 2

  1. Помойте овощи. Картофель, морковь отварите в кастрюле с кипятком в течение 10-15 минут. Достаньте и оставьте для охлаждения.
  2. Очистите лук, нарежьте кубиками.
  3. Оливки разрежьте пополам.
  4. Для приготовления соуса лук, оливки выложите в кастрюлю, добавьте масло. На маленьком огне готовьте до мягкости, добавьте вино, тушите до испарения. Далее – добавьте воду, сливки, сыр, доведите смесь до кипения.
  5. Куриное филе тщательно помойте, смажьте солью и перцем, сформируйте рулет, закрепите края шпажками.
  6. На разогретую сковороду с маслом выложите филе, обжарьте до румяной корочки. Переложите в кастрюльку с соусом, готовьте на умеренном огне в течение 20 минут.
  7. Чеснок очистите, натрите на терке.
  8. Картофель, морковь, лук, спаржу, нарежьте, обжарьте на сковороде. За две минуты до готовности добавьте чеснок, сахар, перемешайте.
  9. Готовое куриное филе разрежьте пополам, выложите на тарелку, полейте соусом, добавьте овощи. Приятного аппетита!