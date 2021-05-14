Вишукану страву з курятиною, сиром у тісті, задекоровану золотистою карамеллю, ви можете подавати у будні та свята. Ми впевнені, що така страва сподобається не тільки смаком, а й презентацією.

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Курочка в тісті з ананасом

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 150 грамів тіста;

– 70 грамів вершкового масла 82%;

– 200 грамів сиру Моцарела;

– 1 яйце;

– 40 грамів арахісу;

– 100 грамів ананаса;

– перець;

– 200 грамів цукру;

– 20 грамів оцту;

– 30 мілілітрів води;

– сіль.