Фрікасе – страва французької кухні. Традиційно готують з ніжним курячим м'ясом, тушкують у вершковому маслі та додають спаржу, каперси та гриби.
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Куряче фрікасе з оливками та овочами
Порції: 2
- Помийте овочі. Картоплю, моркву відваріть у каструлі з окропом протягом 10-15 хвилин. Дістаньте та залиште для охолодження.
- Почистіть цибулю, наріжте кубиками.
- Оливки розріжте навпіл.
- Для приготування соусу цибулю, оливки викладіть у каструлю, додайте олію. На маленькому вогні готуйте до м’якості, додайте вино, тушкуйте до випарення. Далі – додайте воду, вершки, сир, доведіть суміш до кипіння.
- Куряче філе ретельно помийте, змастіть сіллю та перцем, сформуйте рулет, закріпіть краї шпажками.
- На розігріту пательню з олією викладіть філе, обсмажте до рум’яної скоринки. Перекладіть у каструлю з соусом, готуйте на помірному вогні протягом 20 хвилин.
- Часник почистіть, натріть на тертці.
- Картоплю, моркву, цибулю, спаржу, наріжте, обсмажте на пательні. За дві хвилини до готовності додайте часник, цукор, перемішайте.
- Готове куряче філе розріжте навпіл, викладіть на тарілку, полийте соусом, додайте овочі. Смачного!