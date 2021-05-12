Фрікасе – страва французької кухні. Традиційно готують з ніжним курячим м'ясом, тушкують у вершковому маслі та додають спаржу, каперси та гриби. 

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Куряче фрікасе з оливками та овочами

Порції: 2

  1. Помийте овочі. Картоплю, моркву відваріть у каструлі з окропом протягом 10-15 хвилин. Дістаньте та залиште для охолодження.
  2. Почистіть цибулю, наріжте кубиками.
  3. Оливки розріжте навпіл.
  4. Для приготування соусу цибулю, оливки викладіть у каструлю, додайте олію. На маленькому вогні готуйте до м’якості, додайте вино, тушкуйте до випарення. Далі – додайте воду, вершки, сир, доведіть суміш до кипіння.
  5. Куряче філе ретельно помийте, змастіть сіллю та перцем, сформуйте рулет, закріпіть краї шпажками.
  6. На розігріту пательню з олією викладіть філе, обсмажте до рум’яної скоринки. Перекладіть у каструлю з соусом, готуйте на помірному вогні протягом 20 хвилин.
  7. Часник почистіть, натріть на тертці.
  8. Картоплю, моркву, цибулю, спаржу, наріжте, обсмажте на пательні. За дві хвилини до готовності додайте часник, цукор, перемішайте.
  9. Готове куряче філе розріжте навпіл, викладіть на тарілку, полийте соусом, додайте овочі. Смачного!