Как приготовить куриное суфле: домашний рецепт
Если вам надоели традиционные блюда из курицы. Мы подготовили для вас рецепт нежного суфле, которое можно подать на обед или ужин.
Источник:Наша Ряба
Суфле – блюдо французской кухни, которое традиционно запекают в духовке. Во время приготовления нужно соблюдать последовательность процессов. Чтобы суфле не падало, компоненты должны быть комнатной температуры.
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Куриное суфле
- Филе тщательно помойте, отварите, пропустите через мясорубку.
- Молоко вылейте в кастрюлю, доведите до кипения, поставьте на 5-10 минут остывать.
- В миску выложите фарш, добавьте сливочное масло, горячее молоко, желтки, муку и соль.
- Тщательно перемешайте, выложите в смазанную маслом форму.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, запекайте в течение 20-25 минут.
- Перед подачей тщательно помойте, нарежьте клубнику тонкими ломтиками.
- Базилик помойте.
- Выложите суфле, задекорируйте веточками базилика. Приятного аппетита!
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