Если вам надоели традиционные блюда из курицы. Мы подготовили для вас рецепт нежного суфле, которое можно подать на обед или ужин.

Суфле – блюдо французской кухни, которое традиционно запекают в духовке. Во время приготовления нужно соблюдать последовательность процессов. Чтобы суфле не падало, компоненты должны быть комнатной температуры.

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Куриное суфле

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе;

– 1 столовая ложка сливочного масла 82%;

– 1-2 желтка;

– 2-3 чайные ложки муки;

– 1/2 стакана молока;

– 4-5 веточек базилика;

– клубника;

– соль.