Рецепт салата Коул Соул от Лизы Глинской: вкусное и полезное блюдо из капусты на каждый день
Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного и полезного салата из капусты, который точно понравится каждому!
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Салат Коул Соул богат на витамины, полезный к употреблению, а в пост заправку к нему можно использовать как майонезную, так и сметану.
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Салат по рецепту Лизы Глинской быстр в приготовлении, подходит как к мясу, так и для рыбы.
Рецепт салата Коул Соул
- В миске смешайте майонез, горчицу и уксус, тщательно перемешайте ингредиенты.
- Нарежьте капусту, переложите в глубокую салатницу. Морковь натрите на грубой терке и добавьте к капусте.
- Посыпьте овощи солью и сахаром и тщательно перемешайте.
- Заправьте салат майонезом с горчицей и уксусом, перемешайте. Если вы на диете – заправьте салат сметаной.
- Отправьте готовый салат в холодильник на 30 – 40 минут, чтобы он охладился. Приятного аппетита!
Рецепт салата Коул Соул от Лизы Глинской – видео:
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