Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного и полезного салата из капусты, который точно понравится каждому!

Салат Коул Соул богат на витамины, полезный к употреблению, а в пост заправку к нему можно использовать как майонезную, так и сметану.

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Салат по рецепту Лизы Глинской быстр в приготовлении, подходит как к мясу, так и для рыбы.

Рецепт салата Коул Соул

Ингредиенты:

- 500 г белокочанной капусты;

- 500 г красной капусты;

- 300 г моркови;

- 1 ч. л соли;

- 1 ст. л сахара;

- 150 г домашнего майонеза;

- 1 ст. л уксуса;

- 1 ст. л медовой горчицы.

В миске смешайте майонез, горчицу и уксус, тщательно перемешайте ингредиенты. Нарежьте капусту, переложите в глубокую салатницу. Морковь натрите на грубой терке и добавьте к капусте. Посыпьте овощи солью и сахаром и тщательно перемешайте. Заправьте салат майонезом с горчицей и уксусом, перемешайте. Если вы на диете – заправьте салат сметаной. Отправьте готовый салат в холодильник на 30 – 40 минут, чтобы он охладился. Приятного аппетита!

Рецепт салата Коул Соул от Лизы Глинской – видео: