Як приготувати куряче суфле: домашній рецепт
Якщо вам набридли традиційні страви з курки. Ми підготували для вас рецепт ніжного суфле, яке можна подати на обід або вечерю.
Джерело:Наша Ряба
Суфле – страва французької кухні, яку традиційно запікають у духовці. Під час приготування потрібно дотримуватися послідовністі процесів. Щоб суфле не падало, компоненти повинні бути кімнатної температури.
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Куряче суфле
- Філе ретельно помийте, відваріть, пропустіть через м'ясорубку.
- Молоко вилийте у каструлю, доведіть до кипіння, поставте на 5-10 хвилин холонути.
- У миску викладіть фарш, додайте вершкове масло, гаряче молоко, жовтки, борошно і сіль.
- Ретельно перемішайте, викладіть у змащену маслом форму.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, запікайте протягом 20-25 хвилин.
- Перед подачею ретельно помийте, наріжте полуницю тонкими скибочками.
- Базилік помийте.
- Викладіть суфле, задекоруйте гілочками базиліку. Смачного!
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