Якщо вам набридли традиційні страви з курки. Ми підготували для вас рецепт ніжного суфле, яке можна подати на обід або вечерю.

Суфле – страва французької кухні, яку традиційно запікають у духовці. Під час приготування потрібно дотримуватися послідовністі процесів. Щоб суфле не падало, компоненти повинні бути кімнатної температури.

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Куряче суфле

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 1 столова ложка вершкового масла 82%;

– 1-2 жовтки;

– 2-3 чайні ложки борошна;

– 1/2 склянки молока;

– 4-5 гілочок базиліку;

– полуниця;

– сіль.