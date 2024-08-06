Идеальное блюдо для семейных посиделок: готовим куриные голени барбекю по рецепту Эктора

6 августа 2024, 18:58
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Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Куриные голени могут быть чрезвычайно вкусными. Достаточно приготовить их в соусе барбекю.

Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим рецептом. Соус придаст курице приятный кисло-сладкий вкус.

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Куриные ножки барбекю

  • Время: 45 минут
  • Порций: 5
Ингредиенты:
– 5 куриных голеней;
– 5 полосок бекона;
– соль, перец, сладкая паприка по вкусу;
– 20 граммов масла;
– 150 граммов соуса барбекю;
– 50 граммов масла;
– 50 граммов коричневого сахара;
– 2 столовые ложки меда;
– 15 граммов соуса шрирача или любого острого соуса.

Смотрите, как готовить куриные голени барбекю: видео

Приготовление:

  1. Зачистите кость, а верхнюю часть обмотайте фольгой.
  2. Замаринуйте голени солью, перцем и паприкой в масле.
  3. Оберните каждую ножку беконом, присыпьте паприкой и запекайте 25 минут при 180 градусах.
  4. Соус барбекю, масло, сахар, мед и острый соус смешайте в кастрюльке и доведите до кипения.
  5. Обмажьте ножку соусом и запекайте еще 5 – 10 минут при 180 градусах, пока соус не перестанет липнуть к пальцам

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Автор: Ольга Котів