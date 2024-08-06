Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм рецептом. Соус надасть курці приємного кисло-солодкого смаку.

Буде смачно Просто, але максимально смачно: Ектор показав, як зробити найкращу рублену котлету з курки

Курячі ніжки барбекю

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 5

Дивіться, як готувати курячі гомілки барбекю: відео

Приготування:

  1. Зачистьте кістку, а верхню частину обмотайте фольгою.
  2. Замаринуйте гомілки сіллю, перцем та паприкою в олії.
  3. Обгорніть кожну ніжку беконом, присипте паприкою та запікайте 25 хвилин при 180 градусах.
  4. Соус барбекю, масло, цукор, мед та гострий соус змішайте в каструльці та доведіть до кипіння.
  5. Обмажте ніжку соусом та запікайте ще 5 – 10 хвилин при 180 градусах, доки соус не перестане липнути до пальців