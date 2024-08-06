Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим рецептом. Соус придаст курице приятный кисло-сладкий вкус.
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Куриные ножки барбекю
- Время: 45 минут
- Порций: 5
Смотрите, как готовить куриные голени барбекю: видео
Приготовление:
- Зачистите кость, а верхнюю часть обмотайте фольгой.
- Замаринуйте голени солью, перцем и паприкой в масле.
- Оберните каждую ножку беконом, присыпьте паприкой и запекайте 25 минут при 180 градусах.
- Соус барбекю, масло, сахар, мед и острый соус смешайте в кастрюльке и доведите до кипения.
- Обмажьте ножку соусом и запекайте еще 5 – 10 минут при 180 градусах, пока соус не перестанет липнуть к пальцам