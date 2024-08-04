Рубленая котлета идеально сочетается с картофельным пюре. Попробуйте приготовить ее на ужин.
Стоит попробовать Очень вкусные, хоть и без мяса: рецепт голубцов с тертым картофелем
Рубленая котлета из курицы
- Время: 35 минут
- Порций: 2
Смотрите, как приготовить рубленую котлету: видео
Приготовление: ⠀
- Филе нарежьте небольшими кусочками.
- Сыр натрите на крупной терке и добавьте к филе.
- Посолите, поперчите, добавьте сухой чеснок.
- Добавьте яйцо и панировочные сухари или муку. Перемешайте.
- Жарьте на разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон. ⠀