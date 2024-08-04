Рубленая котлета идеально сочетается с картофельным пюре. Попробуйте приготовить ее на ужин.

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Рубленая котлета из курицы

  • Время: 35 минут
  • Порций: 2

Смотрите, как приготовить рубленую котлету: видео

Приготовление: ⠀

  1. Филе нарежьте небольшими кусочками.
  2. Сыр натрите на крупной терке и добавьте к филе.
  3. Посолите, поперчите, добавьте сухой чеснок.
  4. Добавьте яйцо и панировочные сухари или муку. Перемешайте.
  5. Жарьте на разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон. ⠀