Вкусно и дешево: как замариновать куриные крылышки и голени для гриля

Теплая погода непременно пробуждает желание выйти на улицу и наслаждаться теплом солнца, компанией друзей и, конечно же, ароматными блюдами с гриля. Сезон застолий на свежем воздухе начался, а это значит, что пришло время зажигать угли и готовить вкусные блюда.

Универсальное мясо для гриля – курица. Стоит недорого, а еще сочетается с любым маринадом. От правильно подобранных специй и ингредиентов зависит не только аромат и вкус, но и текстура мяса.

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Голени и куриные крылышки на гриле

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Такая вкуснятина / Фото unsplash

– 1 килограмм куриных голеней и крылышек;– 60 миллилитров соевого соуса (около 4 столовых ложек);– 3 столовые ложки меда;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 2 зубчика чеснока (или 1 чайная ложка сухого чеснока);– 2 столовые ложки лимонного сока;– 1 чайная ложка молотого черного перца;– 1 чайная ложка паприки (сладкой или копченой).

Приготовление:

В миске смешайте соевый соус, мед, оливковое масло, измельченный чеснок лимонный сок, молотый черный перец, паприку. Куриные голени и крылышки хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами. Выложите курицу в маринад и перемешайте, чтобы каждый кусок был тщательно покрыт. Оставьте в холодильнике мариноваться на несколько часов или на ночь. Разогрейте гриль до средне-высокой температуры. Выложите куриные голени и крылышки на гриль и жарьте до готовности и до золотистой корочки, периодически переворачивая, примерно 25 – 30 минут. Во время жарки можно периодически смазывать курицу остатками маринада для дополнительной влаги и вкуса. Подавайте горячими, украсив при желании зеленым луком.