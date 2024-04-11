Вкусно и дешево: как замариновать куриные крылышки и голени для гриля

11 апреля 2024, 06:10
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Источник:

casuallypec kish

Теплая погода непременно пробуждает желание выйти на улицу и наслаждаться теплом солнца, компанией друзей и, конечно же, ароматными блюдами с гриля. Сезон застолий на свежем воздухе начался, а это значит, что пришло время зажигать угли и готовить вкусные блюда.

Универсальное мясо для гриля – курица. Стоит недорого, а еще сочетается с любым маринадом. От правильно подобранных специй и ингредиентов зависит не только аромат и вкус, но и текстура мяса.

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Голени и куриные крылышки на гриле

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Такая вкуснятина / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 1 килограмм куриных голеней и крылышек;
– 60 миллилитров соевого соуса (около 4 столовых ложек);
– 3 столовые ложки меда;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 зубчика чеснока (или 1 чайная ложка сухого чеснока);
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 чайная ложка молотого черного перца;
– 1 чайная ложка паприки (сладкой или копченой).

Приготовление:

  1. В миске смешайте соевый соус, мед, оливковое масло, измельченный чеснок лимонный сок, молотый черный перец, паприку.
  2. Куриные голени и крылышки хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами.
  3. Выложите курицу в маринад и перемешайте, чтобы каждый кусок был тщательно покрыт.
  4. Оставьте в холодильнике мариноваться на несколько часов или на ночь.
  5. Разогрейте гриль до средне-высокой температуры.
  6. Выложите куриные голени и крылышки на гриль и жарьте до готовности и до золотистой корочки, периодически переворачивая, примерно 25 – 30 минут.
  7. Во время жарки можно периодически смазывать курицу остатками маринада для дополнительной влаги и вкуса.
  8. Подавайте горячими, украсив при желании зеленым луком.
Как вкусно приготовить курицу: вариант в вакууме.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська