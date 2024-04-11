Универсальное мясо для гриля – курица. Стоит недорого, а еще сочетается с любым маринадом. От правильно подобранных специй и ингредиентов зависит не только аромат и вкус, но и текстура мяса.
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Голени и куриные крылышки на гриле
- Время: 1 час
- Порций: 6
Такая вкуснятина / Фото unsplash
Приготовление:
- В миске смешайте соевый соус, мед, оливковое масло, измельченный чеснок лимонный сок, молотый черный перец, паприку.
- Куриные голени и крылышки хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами.
- Выложите курицу в маринад и перемешайте, чтобы каждый кусок был тщательно покрыт.
- Оставьте в холодильнике мариноваться на несколько часов или на ночь.
- Разогрейте гриль до средне-высокой температуры.
- Выложите куриные голени и крылышки на гриль и жарьте до готовности и до золотистой корочки, периодически переворачивая, примерно 25 – 30 минут.
- Во время жарки можно периодически смазывать курицу остатками маринада для дополнительной влаги и вкуса.
- Подавайте горячими, украсив при желании зеленым луком.