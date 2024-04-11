Теплая погода непременно пробуждает желание выйти на улицу и наслаждаться теплом солнца, компанией друзей и, конечно же, ароматными блюдами с гриля. Сезон застолий на свежем воздухе начался, а это значит, что пришло время зажигать угли и готовить вкусные блюда.