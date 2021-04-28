Думаете, что приготовить на обед? Мы подготовили для вас рецепт изысканного блюда с курицей, который всем понравится.

Нежные куриные стрипсы с хрустящей корочкой с медом и овощами понравятся всей вашей семье. Блюдо можно подавать в праздники и будни. Читайте также Как приготовить куриные крылышки: рецепт от Эктора Хименеса–Браво Куриные грудки с медом и кунжутом Ингредиенты:

– 400 граммов куриного филе;

– 100 граммов кунжута;

– 150 граммов крахмала;

– 100 граммов меда;

– 1 луковица;

– 1 сладкий перец;

– 2 зубчика чеснока;

– 40 граммов соевого соуса;

– оливковое масло;

– соль;

– перец. Чеснок очистите, натрите на терке. Куриное филе, помойте, нарежьте ломтиками, выложите в миску с соевым соусом, добавьте чеснок, перец, оставьте на 15 минут. Мясо обваляйте в крахмале, обжарьте на сковороде в растительном масле до готовности. Лук, сладкий перец очистите, нарежьте ломтиками, выложите на сковороду, добавьте соль, перец, куриное филе, вылейте мед, перемешайте. Выложите на тарелку, задекорируйте кунжутом. Приятного аппетита!