Куриные грудки с медом и кунжутом: домашний рецепт
Думаете, что приготовить на обед? Мы подготовили для вас рецепт изысканного блюда с курицей, который всем понравится.
Источник:Наша Ряба
Нежные куриные стрипсы с хрустящей корочкой с медом и овощами понравятся всей вашей семье. Блюдо можно подавать в праздники и будни.
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Куриные грудки с медом и кунжутом
- Чеснок очистите, натрите на терке.
- Куриное филе, помойте, нарежьте ломтиками, выложите в миску с соевым соусом, добавьте чеснок, перец, оставьте на 15 минут.
- Мясо обваляйте в крахмале, обжарьте на сковороде в растительном масле до готовности.
- Лук, сладкий перец очистите, нарежьте ломтиками, выложите на сковороду, добавьте соль, перец, куриное филе, вылейте мед, перемешайте.
- Выложите на тарелку, задекорируйте кунжутом. Приятного аппетита!
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