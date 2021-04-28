Думаєте, що приготувати на обід? Ми підготували для вас рецепт вишуканої страви з курятиною, який усім сподобається.

Ніжні курячі стріпси з хрусткою скоринкою з медом та овочами сподобаються усій вашій родині. Страву можна подавати у будні та свята. Читайте також Як приготувати курячі крильця: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво Курячі грудки з медом та кунжутом Інгредієнти:

– 400 грамів курячого філе;

– 100 грамів кунжуту;

– 150 грамів крохмалю;

– 100 грамів меду;

– 1 цибуля;

– 1 солодкий перець;

– 2 зубчики часнику;

– 40 грамів соєвого соусу;

– оливкова олія;

– сіль;

– перець. Часник почистіть, натріть на тертці. Куряче філе, помийте, наріжте скибочками, викладіть у миску з соєвим соусом, додайте часник, перець, залиште на 15 хвилин. М'ясо обваляйте у крохмалі, обсмажте на пательні в олії до готовності. Цибулю, солодкий перець, почистіть, наріжте скибочками, викладіть на пательню, додайте сіль, перець, куряче філе, вилийте мед, перемішайте. Викладіть на тарілку, задекоруйте кунжутом. Смачного!