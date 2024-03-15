В 10 раз вкуснее, чем обычные: элементарный рецепт нежнейших куриных котлеток

15 марта 2024, 19:10
Читати новину українською

Источник:

Shuba

Многие любят куриные котлетки, ведь они нежные и менее калорийные, чем из красного мяса. Однако их вкус можно сделать интереснее, добавив всего 1 ингредиент.

Речь идет о луке порей. Его вкус не такой интенсивный, как у репчатого, поэтому он не будет перебивать аромат курятины.

Будет вкусно Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"

Куриные котлеты с интересным ингредиентом

  • Время: 55 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 120 граммов риса;
– 300 граммов куриного фарша;
– 100 граммов батона;
– 1 лук порей;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 яйцо;
– соль, перец, приправа к курице по вкусу;
– 60 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

  1. Рис промойте, залейте стаканом воды, посолите и сварите до готовности. Дайте остыть.
  2. Батон замочите на 10 минут, после чего отожмите.
  3. Нарежьте лук порей, а чеснок измельчите.
  4. Разогрейте сковороду с 20 миллилитрами масла и обжарьте лук до румяности.
  5. В куриный фарш добавьте яйцо, отварной рис, пассерованный лук, чеснок и батон. Посолите, поперчите, добавьте специи и хорошо вымешайте.
  6. Сформируйте котлеты и обжарьте их на разогретом масле до румяности с обеих сторон. Затем добавьте немного воды и протушите блюдо под крышкой еще 10 минут.
Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить картофельные зразы с грибами – блюдо, которое украсит любой стол.
Автор: Ольга Котів