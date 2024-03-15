В 10 раз вкуснее, чем обычные: элементарный рецепт нежнейших куриных котлеток
15 марта 2024, 19:10Читати новину українською
Источник:Shuba
Многие любят куриные котлетки, ведь они нежные и менее калорийные, чем из красного мяса. Однако их вкус можно сделать интереснее, добавив всего 1 ингредиент.
Речь идет о луке порей. Его вкус не такой интенсивный, как у репчатого, поэтому он не будет перебивать аромат курятины.
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Куриные котлеты с интересным ингредиентом
- Время: 55 минут
- Порций: 4
– 120 граммов риса;
– 300 граммов куриного фарша;
– 100 граммов батона;
– 1 лук порей;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 яйцо;
– соль, перец, приправа к курице по вкусу;
– 60 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Рис промойте, залейте стаканом воды, посолите и сварите до готовности. Дайте остыть.
- Батон замочите на 10 минут, после чего отожмите.
- Нарежьте лук порей, а чеснок измельчите.
- Разогрейте сковороду с 20 миллилитрами масла и обжарьте лук до румяности.
- В куриный фарш добавьте яйцо, отварной рис, пассерованный лук, чеснок и батон. Посолите, поперчите, добавьте специи и хорошо вымешайте.
- Сформируйте котлеты и обжарьте их на разогретом масле до румяности с обеих сторон. Затем добавьте немного воды и протушите блюдо под крышкой еще 10 минут.