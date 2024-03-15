Мовиться про цибулю порей. Її смак не такий інтенсивний, як у ріпчастої, тому він не перебиватиме аромат курятини.

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Курячі котлети з цікавим інгредієнтом

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Рис промийте, залийте склянкою води, посоліть і зваріть до готовності. Дайте охолонути.
  2. Батон замочіть на 10 хвилин, після чого відтисніть.
  3. Наріжте цибулю порей, а часник подрібніть.
  4. Розігрійте пательню з 20 мілілітрами олії й обсмажте цибулю до рум'яності.
  5. У курячий фарш додайте яйце, відварений рис, пасеровану цибулю, часник та батон. Посоліть, поперчіть, додайте спеції та добре вимішайте.
  6. Сформуйте котлети й обсмажте їх на розігрітій олії до рум'яності з обох боків. Потім додайте трохи води та протушкуйте страву під кришкою ще 10 хвилин.