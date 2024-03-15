Речь идет о луке порей. Его вкус не такой интенсивный, как у репчатого, поэтому он не будет перебивать аромат курятины.

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Куриные котлеты с интересным ингредиентом

  • Время: 55 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Рис промойте, залейте стаканом воды, посолите и сварите до готовности. Дайте остыть.
  2. Батон замочите на 10 минут, после чего отожмите.
  3. Нарежьте лук порей, а чеснок измельчите.
  4. Разогрейте сковороду с 20 миллилитрами масла и обжарьте лук до румяности.
  5. В куриный фарш добавьте яйцо, отварной рис, пассерованный лук, чеснок и батон. Посолите, поперчите, добавьте специи и хорошо вымешайте.
  6. Сформируйте котлеты и обжарьте их на разогретом масле до румяности с обеих сторон. Затем добавьте немного воды и протушите блюдо под крышкой еще 10 минут.