Популяризатор одесской кухни, ресторатор и шеф-повар Савва Либкин рассказал, как куриные котлеты готовят у него дома. Такое блюдо понравится и вам.
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Куриные котлеты по-одесски
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- С булочки срежьте корочку и замочите в молоке на 5 минут.
- Через мясорубку с мелкой решеткой измельчите филе, замоченную булочку, вбейте яйца и перемешайте.
- Добавьте соль и мелко нарезанный помытый укроп. Снова тщательно перемешайте.
- Разложите фарш на котлеты двумя столовыми ложками, смоченными в холодной воде, и жарьте на растительном масле по полторы-две минуты с каждой стороны.