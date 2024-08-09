Популяризатор одесской кухни, ресторатор и шеф-повар Савва Либкин рассказал, как куриные котлеты готовят у него дома. Такое блюдо понравится и вам.

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Куриные котлеты по-одесски

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. С булочки срежьте корочку и замочите в молоке на 5 минут.
  2. Через мясорубку с мелкой решеткой измельчите филе, замоченную булочку, вбейте яйца и перемешайте.
  3. Добавьте соль и мелко нарезанный помытый укроп. Снова тщательно перемешайте.
  4. Разложите фарш на котлеты двумя столовыми ложками, смоченными в холодной воде, и жарьте на растительном масле по полторы-две минуты с каждой стороны.