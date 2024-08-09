Популяризатор одеської кухні, ресторатор та шеф-кухар Савва Лібкін розповів, як курячі котлети готують у нього вдома. Така страва сподобається і вам.
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Курячі котлети по-одеськи
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- З булочки зріжте скоринку та замочіть в молоці на 5 хвилин.
- Через м'ясорубку з дрібною решіткою подрібніть філе, замочену булочку, вбийте яйця і перемішайте.
- Додайте сіль і дрібно нарізаний помитий кріп. Знову ретельно перемішайте.
- Розкладіть фарш на котлети двома столовими ложками, змоченими в холодній воді, і смажте на олії та маслі по півтори-дві хвилини з кожного боку.