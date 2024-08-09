Популяризатор одеської кухні, ресторатор та шеф-кухар Савва Лібкін розповів, як курячі котлети готують у нього вдома. Така страва сподобається і вам.

Варто спробувати Домашні проситимуть добавки: готуємо фантастичні котлети з цвітної капусти

Курячі котлети по-одеськи

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячого філе;

– 3 яйця;

– 100 грамів кропу;

– 200 грамів булочки;

– сіль до смаку;

– 100 мілілітрів молока 2,5%;

– 70 грамів масла 73%;

– 50 мілілітрів олії.

Приготування:

З булочки зріжте скоринку та замочіть в молоці на 5 хвилин. Через м'ясорубку з дрібною решіткою подрібніть філе, замочену булочку, вбийте яйця і перемішайте. Додайте сіль і дрібно нарізаний помитий кріп. Знову ретельно перемішайте. Розкладіть фарш на котлети двома столовими ложками, змоченими в холодній воді, і смажте на олії та маслі по півтори-дві хвилини з кожного боку.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати домашню ковбасу зі свинини та курки.