Популяризатор одеської кухні, ресторатор та шеф-кухар Савва Лібкін розповів, як курячі котлети готують у нього вдома. Така страва сподобається і вам.

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Курячі котлети по-одеськи

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. З булочки зріжте скоринку та замочіть в молоці на 5 хвилин.
  2. Через м'ясорубку з дрібною решіткою подрібніть філе, замочену булочку, вбийте яйця і перемішайте.
  3. Додайте сіль і дрібно нарізаний помитий кріп. Знову ретельно перемішайте.
  4. Розкладіть фарш на котлети двома столовими ложками, змоченими в холодній воді, і смажте на олії та маслі по півтори-дві хвилини з кожного боку.