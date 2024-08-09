Куриные котлеты по-одесски: приготовьте по рецепту Саввы Либкина
9 августа 2024, 21:54Читати новину українською
Источник:Shuba
Куриные котлетки не только вкусные, но и полезные. Попробуйте приготовить их по одесскому рецепту.
Популяризатор одесской кухни, ресторатор и шеф-повар Савва Либкин рассказал, как куриные котлеты готовят у него дома. Такое блюдо понравится и вам.
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Куриные котлеты по-одесски
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм куриного филе;
– 3 яйца;
– 100 граммов укропа;
– 200 граммов булочки;
– соль по вкусу;
– 100 миллилитров молока 2,5%;
– 70 граммов масла 73%;
– 50 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- С булочки срежьте корочку и замочите в молоке на 5 минут.
- Через мясорубку с мелкой решеткой измельчите филе, замоченную булочку, вбейте яйца и перемешайте.
- Добавьте соль и мелко нарезанный помытый укроп. Снова тщательно перемешайте.
- Разложите фарш на котлеты двумя столовыми ложками, смоченными в холодной воде, и жарьте на растительном масле по полторы-две минуты с каждой стороны.