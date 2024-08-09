Куриные котлеты по-одесски: приготовьте по рецепту Саввы Либкина

9 августа 2024, 21:54
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Автор: Ольга Котив

Источник:

Shuba

Куриные котлетки не только вкусные, но и полезные. Попробуйте приготовить их по одесскому рецепту.

Популяризатор одесской кухни, ресторатор и шеф-повар Савва Либкин рассказал, как куриные котлеты готовят у него дома. Такое блюдо понравится и вам.

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Куриные котлеты по-одесски

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм куриного филе;
– 3 яйца;
– 100 граммов укропа;
– 200 граммов булочки;
– соль по вкусу;
– 100 миллилитров молока 2,5%;
– 70 граммов масла 73%;
– 50 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

  1. С булочки срежьте корочку и замочите в молоке на 5 минут.
  2. Через мясорубку с мелкой решеткой измельчите филе, замоченную булочку, вбейте яйца и перемешайте.
  3. Добавьте соль и мелко нарезанный помытый укроп. Снова тщательно перемешайте.
  4. Разложите фарш на котлеты двумя столовыми ложками, смоченными в холодной воде, и жарьте на растительном масле по полторы-две минуты с каждой стороны.
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