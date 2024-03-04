Добавьте это в свои котлеты – они станут в 10 раз вкуснее: простой рецепт к ужину

4 марта 2024, 18:33
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Источник:

poltavska_tsipochka

Даже обычную курицу можно приготовить вкусно и необычно. Попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт сочных котлеток.

Добавьте в фарш тертый твердый сыр. С ним блюдо превратится в шедевр.

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Котлетки из куриной грудки

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 куриная грудка;
– 150 граммов сыра;
– 1 яйцо;
– соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Замороженную куриную грудку натрите на терке. То же самое сделайте с сыром.
  2. Смешайте ингредиенты в миске.
  3. Добавьте яйцо, соль, перец и еще раз хорошо перемешайте.
  4. Сформируйте из массы котлетки.
  5. В форму налейте немного воды, выложите туда котлеты и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 – 25 минут.
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Автор: Ольга Котів