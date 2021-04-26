Куриные котлеты с кабачком: рецепт от шеф-повара Алика Мкртчяна
Участник 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" Алик Мкртчян поделился рецептом куриных котлет с запеченным кабачком, которые вы можете приготовить дома. Запишите себе рецепт.
Источник:инстаграм Алика Мкртчяна
Шеф-повар Алик Мкртчян поделился с читателями рецептом котлет с овощами. Кабачки с томатами, запеченные в духовке дополняют нежные и сочные куриные котлеты.
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Рецепт котлет с кабачком
- Тщательно помойте кабачки, разрежьте пополам, смажьте солью, выложите на бумажное полотенце. Далее – кабачки смажьте растительным маслом, добавьте специи – мускатный орех, душистый перец, зиру, паприку, чеснок.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, выложите кабачки на противень, запекайте в течение 25 минут.
- Для приготовления соуса, помойте петрушку, кинзу, мяту, перец чили, сладкий перец, измельчите, добавьте оливковое масло, перемешайте.
- Томаты помойте, нарежьте кольцами.
- Зеленый лук, помойте, измельчите ножом.
- Тщательно помойте куриное филе, отбейте, добавьте зеленый лук, соль, перец, орегано, сформируйте котлеты.
- На противень выложите котлеты, сверху – томаты, отправьте запекаться в течение 20 минут в духовке,
- На тарелку выложите готовые кабачки, сверху – котлеты, заправте соусом. Приятного аппетита!
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