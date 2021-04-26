Участник 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" Алик Мкртчян поделился рецептом куриных котлет с запеченным кабачком, которые вы можете приготовить дома. Запишите себе рецепт.

Шеф-повар Алик Мкртчян поделился с читателями рецептом котлет с овощами. Кабачки с томатами, запеченные в духовке дополняют нежные и сочные куриные котлеты. Читайте также Запеченные баклажаны с мясом в духовке: простой рецепт Рецепт котлет с кабачком Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– томаты;

– растительное масло;

– кинза;

– петрушка;

– мята;

– оливковое масло;

– перец чили;

– сладкий перец;

– мускатный орех;

– зира;

– чеснок (специя);

– душистый перец;

– куриное филе;

– зеленый лук;

– орегано;

– соль. Тщательно помойте кабачки, разрежьте пополам, смажьте солью, выложите на бумажное полотенце. Далее – кабачки смажьте растительным маслом, добавьте специи – мускатный орех, душистый перец, зиру, паприку, чеснок. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, выложите кабачки на противень, запекайте в течение 25 минут. Для приготовления соуса, помойте петрушку, кинзу, мяту, перец чили, сладкий перец, измельчите, добавьте оливковое масло, перемешайте. Томаты помойте, нарежьте кольцами. Зеленый лук, помойте, измельчите ножом. Тщательно помойте куриное филе, отбейте, добавьте зеленый лук, соль, перец, орегано, сформируйте котлеты. На противень выложите котлеты, сверху – томаты, отправьте запекаться в течение 20 минут в духовке, На тарелку выложите готовые кабачки, сверху – котлеты, заправте соусом. Приятного аппетита!